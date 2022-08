Karel Geraerts : "Monter sur le terrain avec la conviction qu'on peut gagner"

Les Unionistes s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur Histoire, en redécouvrant la Coupe d'Europe pour la première fois depuis soixante ans.

C'est avec les Rangers que l'Union Saint-Gilloise croisera le fer pour son retour en Coupe d'Europe. Un petit peu plus de 24 heures avant le début de la rencontre, Karel Geraerts s'est exprimé sur cet affrontement historique pour RTBF Sports.

"Nous devons monter sur le terrain avec la conviction qu'on peut gagner. Je veux que mes joueurs montent sur le terrain avec fierté, et l'envie de faire un bon match. Les Rangers sont favoris, et quand on regarde leur budget, leur stade et leur équipe, ce statut est absolument logique. Il faudra qu'on augmente notre niveau si l'on veut espérer quelque chose."

Privés de leur Parc Duden fétiche, qui n'est pas aux normes européennes, les Unionistes évolueront à Den Dreef, le stade de Louvain. "Je pense que c'était le meilleur choix. C'est un petit stade où la pelouse est bonne et où les supporters sont proches du terrain" conclut Karel Geraerts qui sera privé de deux attaquants, Dennis Eckert-Ayensa et Gustaf Nilsson ainsi que du défenseur Ismaël Kandouss.