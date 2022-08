Stanley Nsoki confirme son départ du Club de Bruges

Nsoki à Hoffenheim, ce n'est plus qu'une question d'heures. Le défenseur français a passé ses tests médicaux et va s'engager pour le club de Bundesliga. Bruges devrait toucher 12 millions d'euros dans l'opération.

Un départ confirmé par le principal intéressé, qui s'est exprimé sur son compte Twitter. "Merci au Club de Bruges pour cette superbe saison. Les débuts n'ont pas été faciles mais j'ai toujours travaillé dur et vous m'avez toujours soutenu. Et tous ensemble, nous avons remporté ce 3e titre de champion consécutif. Je n'oublierai jamais ces chansons, ces images et ces moments ! Merci", peut-on y lire.

Thanks to @ClubBrugge for this great season. Beginnings weren’t easy but I have always worked hard and you have always supported me. And all together we won this 3th consecutive championship title 🏆. I will never forget these songs, these images and these moments! Danku 🙏🏾 ⚫️🔵 pic.twitter.com/x91PvDbbHM