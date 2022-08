Anderlecht pourrait perdre Sergio Gomez : et si c'était le meilleur moment ?

Cela semble se préciser : Manchester City est très chaud à l'idée de transférer Sergio Gomez, et le RSC Anderlecht aurait fixé un prix plausible. Un tel départ semble être un coup dur. Et si c'était le bon timing ?

Sergio Gomez sur le départ, cela n'est au final pas si surprenant. C'était clair aux yeux de beaucoup la saison passée, Anderlecht ne pourrait pas garder longtemps un tel talent. Avec 15 assists et 7 buts en 49 rencontres, Gomez était l'un des meilleurs backs d'Europe sur le plan offensif, une denrée rare. Ses prestations avec les U21 espagnols ont également épaté. Son petit coup de mou en seconde moitié de saison n'a pas refroidi les observateurs. La donne n'a pas changé : à 21 ans seulement, Sergio Gomez est l'un des plus grands talents d'Europe.

Un talent qui pourrait donc...ne pas avoir disputé une seule minute sous Felice Mazzù. En préparation comme en match officiel. Souffrant d'une pubalgie, il a en effet manqué toute la pré-saison. Bientôt de retour, il est actuellement laissé au repos et il se pourrait bien que son cas soit réglé avant qu'il puisse faire ses adieux au public sur le terrain.

Mazzù a appris à faire sans

C'est l'une des premières raisons pour lesquelles son départ ne perturberait pas les plans de Felice Mazzù : le coach anderlechtois a dû, dès sa première semaine, faire sans Gomez. La préparation du RSCA s'est magnifiquement déroulée sans l'un des meilleurs Mauves de la saison 2021-2022. D'un côté, l'Espagnol se serait épanoui dans le système Mazzù. Mais Amuzu est satisfaisant dans ce rôle, qui colle également plutôt bien à ce que propose Neerpede - des latéraux offensifs capables de pistonner.

Il resterait donc un mois à Anderlecht pour trouver un remplaçant digne de ce nom, et on imagine que Mazzù comme Verbeke auront des noms en tête. Gomez pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d'euros ; c'est 10 fois plus que ce qu'il a coûté. Quel club en Belgique peut refuser de telles sommes ? Bruges, peut-être. Certainement pas Anderlecht. Oui, Sergio Gomez pourrait potentiellement rapporter encore plus gros dans un an. Ou sa pubalgie pourrait devenir récurrente (le calendrier 2022-2023 s'annonce chargé), ou le changement de coach pourrait lui être défavorable, ou une lourde blessure impromptue (pensons au cas Tissoudali...) pourrait lui coûter un transfert. Parier qu'un joueur vaudrait "beaucoup" plus que 15 ou 20 millions dans un an est risqué, surtout dans le cas d'un RSC Anderlecht qui a encore besoin de l'une ou l'autre vente de ce type.

Sergio Gomez pourrait bien rester et si c'est le cas, le championnat en sortira gagnant. Mais du côté d'Anderlecht, une vente début août pour le montant évoqué semble une option raisonnable. À condition de fournir un remplaçant de qualité à Felice Mazzù. Jusqu'ici, le mercato estival mauve semble réussi...