🎥 Reprise de volée et but incroyable de 40 mètres en France

Livolant a débloqué la rencontre de très belle manière.

En ce début de saison, Jérémy Livolant s'est distingué avec un superbe but, alors que le marquoir indiquait un but partout entre Laval et Guingamp (Ligue 2).

Le Breton a redonné l'avantage aux siens avec une reprise de volée des 40 mètres, qui a terminé en pleine lucarne.

Le joueur de 24 ans a ainsi offert la victoire à Guingamp, leader de Ligue 2 avec six points sur six.