De Cuyper contrarié : "Malchanceux bien sûr, mais de nos jours c'est un penalty"

Maxim De Cuyper a provoqué le penalty qui a finalement décidé du match entre La Gantoise et Westerlo (2-1).

Le KVC Westerlo a fait preuve de courage face à La Gantoise, mais le promu n'avait aucune chance de ramener un point en Campine. Les visiteurs ont pris l'avantage dès le début de la rencontre, mais avant même la mi-temps, La Gantoise a renversé la situation. Dans le temps additionnel, Gand a obtenu un penalty après un ballon touché malencontreusement par Maxim De Cuyper. "Quelque chose comme ça arrive en une fraction de seconde, ce n'était pas du tout l'intention. J'ai juste essayé de tourner et à ce moment-là, la balle a frappé ma main. Un peu malheureux bien sûr, mais c'est la sanction. Ce sont les règles de nos jours", a expliqué un De Cuyper visiblement ému. Pour Westerlo, c'est la deuxième semaine consécutive qu'ils concèdent un penalty à cause d'une faute de main. "Ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous inquiéter", a souligné le joueur prêté par le Club de Bruges.

Après une première mi-temps très médiocre, Westerlo a immédiatement perdu son avance. La deuxième mi-temps a été bien meilleure, mais il n'était plus possible de marquer. "En première mi-temps, nous n'avons pas assez joué au football. Néanmoins, à part les deux buts, nous n'avons rien donné. À la mi-temps, nous nous sommes dit que nous devions jouer plus au football et c'est ce que nous avons fait dès le début de la seconde période. Alors vous voyez que nous pouvons rendre la tâche difficile à n'importe quel adversaire", a poursuivi le latéral gauche. "C'est dommage que vous ne preniez pas un point ici", a conclu De Cuyper qui affrontera le Standard samedi prochain.