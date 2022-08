Gilles Dewaele : "Une victoire importante qui nous permet d'évacuer la pression"

Le Standard de Liège s'est imposé 2-0 face au Cercle de Bruges lors de la troisième journée de Jupiler Pro League ce dimanche à Sclessin. Le matricule 16 compte désormais 4 points sur 9.

Le Standard de Liège a remporté sa première victoire de la saison, un succès qui fait le plus grand bien en bord de Meuse. "Il y avait un peu de pression sur nos épaules par rapport à l'enjeu aujourd'hui, mais nous avons gagné. Nous sommes engagés dans un nouveau processus et nous savons ce que nous devons faire et où nous devons aller. Une victoire importante qui nous permet d'évacuer la pression et de souffler un peu", a confié Gilles Dewaele à l'issue de la rencontre.

Il manquait encore ce dernier geste du côté liégeois. "Nous avons marqué deux buts sur penalty, mais nous aurions pu tuer la rencontre plus rapidement. Ce sont peut-être des détails, mais cela peut nous alléger la tâche et nous devons y parvenir par la suite. Cela aurait pu être 4-0 en première période selon moi", a souligné le back droit.

C'est également la première clean sheet de la saison pour les Rouches. "Cela fait du bien. Nous voulions démontrer que nous étions capables de ne pas encaisser un seul but, et nous l'avons fait. Le Cercle n'est pas une mauvaise équipe comme ils l'ont prouvé la semaine dernière en battant Anderlecht, mais nous avons été meilleurs ce dimanche. Ils développent un jeu très physique, mais le coach nous a bien briefés, et nous avons bien profité des espaces", a conclu Dewaele.