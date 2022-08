Philippe Clement : "Très content pour Krépin il a travaillé très dur ces derniers mois"

L'ASM a lancé sa saison avec une victoire sur la pelouse du RC Strasbourg.

Philippe Clement était un coach ravi hier soir, après la victoire de ses hommes à Strasbourg (1-2).

Le superbe but de l'ancien Brugeois Krépin Diatta lançait la partie et le second but avait été inscrit par Sofiane Diop : "Même avec une équipe au complet, c’est difficile de gagner ici. Mais mes joueurs étaient prêts et c’était important de bien commencer le championnat", a expliqué le Belge en conférence de presse.

"Marquer des points ce n’est pas forcément qu’en match, c’est aussi à l’entraînement que ça se passe. C’est aux joueurs de prouver qu’ils sont prêts. Et s’ils le prouvent tous, on pourra être très ambitieux cette saison", poursuit Clement qui a pointé l'importance de tous les joueurs de son noyau.

Krépin Diatta a également fêté son retour après sa lourde blessure la saison dernière et sa longue absence : "Je suis très content pour Krépin, il a travaillé très dur ces huit derniers mois, et à ce titre je voudrais aussi féliciter le staff médical. Il a joué presque tout le match aujourd’hui et c’est une bonne chose. Je connais bien Krépin et je sais qu’il peut encore énormément grandir dans les mois et les années à venir", encourage le coach belge.

L'ASM a désormais les yeux rivés sur son déplacement difficiile de mardi à Eindhoven, en préliminaire de la Champions League.