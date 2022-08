Officiel : Amadou Onana débarque en Premier League !

Amadou Onana s'est engagé avec Everton en provenance de Lille où il a paraphé un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain âgé de 20 ans devient la cinquième recrue des Toffees cet été, après les défenseurs James Tarkowski, Conor Coady, Rúben Vinagre et l'attaquant Dwight McNeil.

Il ne sera resté qu'un an en Ligue 1. Arrivé l'été dernier au LOSC en provenance d'Hambourg contre un chèque de 7 millions d'euros, le Diable Rouge a montré de belles choses avec les Dogues. De quoi pousser Everton à débourser pas moins de 36 millions d'euros (hors bonus) pour s'attacher les services du médian.

✍️ | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027.