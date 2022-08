Officiel : Timo Werner retourne à Leipzig

L'Allemand quitte Chelsea après seulement deux saisons.

Nouveau départ en attaque à Chelsea. Après Romelu Lukaku, c'est Timo Werner qui fait ses valises. L'attaquant allemand de 26 ans retourne le club qu'il a quitté deux ans plus tôt, le RB Leipzig. Il aura marqué 23 buts en 89 matchs avec les Blues, distribué 21 assists et gagné la Ligue des Champions.

Werner avait été vendu pour 53 millions d'euros par Leipzig, il sera racheté pour environ 30 millions. Il s'engage donc à nouveau chez les Rotten Bullen, jusqu'en 2026.

"Aujourd’hui marque la fin de mon aventure à Chelsea. Je suis très reconnaissant pour le temps passé au sein de ce club incroyable. Je voudrais exprimer mon affection pour mes coéquipiers, l’entraîneur et son staff et surtout pour vous, les supporters de Chelsea. J’ai ressenti tellement d’amour et de soutien durant les deux dernières années et je n’oublierai jamais que vous avez été derrière moi lors des bons et les moments les plus compliqués. Nous avons soulevé des trophées comme la Ligue des Champions et je me souviendrai toujours de la chanson que vous avez écrite et chantée pour moi. Je pense déjà au jour où je rejouerai un jour à Stamford Bridge", a écrit Werner sur son compte Twitter.