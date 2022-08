Onana à Everton : voici ce qui a fait pencher la balance pour le Diable Rouge

Désormais lié jusqu'en 2027 avec Everton, Amadou Onana sera donc un joueur de Premier League cette saison. Son arrivée a été officialisée par les Toffees ce mardi 9 août.

Le Diable Rouge quitte donc Lille pour rejoindre la Mersey : "C’est un incroyable sentiment de rejoindre Everton. Je sais que c’est un grand club, un des plus grands clubs d’Angleterre et je veux en faire partie pendant plusieurs années", a-t-il confié.

Alors que les voyants semblaient au vert pour rejoindre West Ham, la situation a changé en quelques jours. Pour Onana, un élément a pesé dans la balance pour son choix : Frank Lampard.

"L’entraîneur a joué un rôle dans mon choix. Il a joué au plus haut niveau, remporté de nombreux trophées et a aussi joué comme milieu de terrain. Cela signifie beaucoup qu’il s’intéresse à moi et je pense qu’il peut m’apprendre beaucoup de choses."

🗨️ | "Frank and Kevin have lots of ambitions and this is the type of guy I am, so it matches. I like the way they showed their interest. It means a lot to me."



▶️ Now playing: Amadou's first interview