Anderlecht veut convaincre Amuzu de rester, et il ne serait pas contre !

Il y a une offre de près de 10 millions d'euros sur la table, mais Anderlecht ne veut pas laisser partir Francis Amuzu...qui ne veut pas non plus forcément partir.

Alors qu'on pensait une offre de près de 10 millions d'euros largement suffisante pour que le RSC Anderlecht laisse partir Francis Amuzu (il y a un an, 3 ou 4 auraient suffi...), les Mauves rechignent désormais. Sergio Gomez presque parti (Mazzù tentera bien de nier en conférence de presse...), Amuzu est le n°1 sur son flanc et peut disputer - enfin - une saison dans le rôle d'un vrai patron à Anderlecht, "son" club. Un argument de poids pour le joueur.

Les supporters l'adorent et rarement son nom aura été autant scandé que depuis le début de cette saison. Il attendait ça depuis longtemps, après avoir été très critiqué. L'OGC Nice a beau être une belle étape, que l'entourage du joueur voit d'un bon oeil, Amuzu hésite et pourrait bien se laisser convaincre par une saison de plus à Anderlecht. Mazzù ne cache pas qu'il aimerait garder le joueur.

"Francis a fait son match malgré la situation qui l'entoure. Je voulais le laisser un peu au repos et je l'ai donc sorti", concède le coach anderlechtois. "Bien sûr, nous voulons le garder et je le lui ai dit. J'aime avoir de la verticalité dans l'équipe et Francis amène cela". Sans départ d'Amuzu, Anderlecht pourrait se contenter de promouvoir le jeune Julien Duranville pour le faire percer petit-à-petit. La décision, quoi qu'il en soit, appartiendra au joueur. Ce sera un choix du coeur...