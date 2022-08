Nouvelle "humiliation" pour Eden Hazard : "Il doit partir"

Eden n'a une nouvelle fois pas décollé du banc lors de la victoire du Real en Supercoupe d'Europe. Les images du Brainois, recevant sa médaille en habits d'entraînement et les mains dans les poches, ont eu de quoi en agacer plus d'un.

"Je pense qu'Ancelotti est un homme amical. Toujours poli. Un homme très gentil. Mais il ne se comporte pas ainsi envers Hazard", a commenté Jan Mulder après la Supercoupe d'Europe sur le plateau de VTM.

Pourtant, Eden Hazard était supposé être en pleine forme. Ancelotti penserait même à lui comme remplaçant de Benzema. "Ils lui ont menti", assène Marc Degryse. "Rodrygo est le douzième homme, il a fait passer le Real plusieurs fois l'année dernière (en Ligue des Champions). Et Benzema continuera à jouer. Peut-être qu'Hazard aura des minutes dans les petits matchs, mais on n'obtient pas le meilleur Eden avec ça non plus."

La seule solution, alors ? Un départ, selon les deux consultants et anciens joueurs. "Il aurait dû partir en janvier", dit Degryse. "Ils doivent trouver une solution pour son salaire. Si nécessaire, ils le loueront à Newcastle et paieront la moitié chacun. Maintenant, le Real paie 25 millions d'euros (par an) pour rien. Mais à part l'argent - il en a déjà assez -, c'est une humiliation pour lui, n'est-ce pas ? C'est douloureux !"