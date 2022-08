Le Beerschot a fait peau neuve

Lanterne rouge de D1A et relégué la saison dernière, le club anversois veut au plus vite retrouver l'élite du football belge. Les Rats ont travaillé sans relâche cet été pour renforcer leur équipe et ainsi viser le titre.

Le Beerschot a décidé de faire confiance à Andreas Wieland pour faire son retour en D1A. Le technicien autrichien veut développer un football intense, un pressing élevé et un jeu vertical attractif au Kiel. Les Rats veulent au plus vite retrouver la Jupiler Pro League et visent donc le titre cette saison en Challenger Pro League. Vanhamel, Frans et Sanusi sont les seuls survivants de l'équipe championne de D1B. Le club anversois, qui a dû reconstruire une équipe compétitive après le départ de nombreux cadres qui ne voulaient pas évoluer en deuxième division belge, a misé sur beaucoup de jeunes talents belges. Le club pourra compter à nouveau sur le soutien de ses nombreux supporters puisque plus de 6.500 abonnements ont déjà été vendus. Transferts Entrants : Alhassan (Nacional, Portugal), Baeten (NEC, Pays-Bas), Koshi (Cercle de Bruges), Lathouwers (SK Beveren), Mardochée Nzita (Pescara, Italie), Quirynen (KMSK Deinze), Verlinden (Dunajska Streda, Slovaquie), Marco Weymans (libre), Matthijs (ADO LaHaye, Pays-Bas), Koshi (Cercle de Bruges), Meisl (SV Ried, Autriche), Seydoux (Westerlo). Sortants : Mukuna Trouet (La Gantoise), Dom (OH Louvain), Holzhauser (OH Louvain), Krekovic (Sibenik, Croatie), Noubissi (Valenciennes, France), Halaimia (MC Alger, Algérie), Bourdin (fin de contrat), Pietermaat (fin de contrat), Suzuki (Gamba Osaka, Japon), Biebauw (fin de carrière), Coulibaly (Sheffield United, Angleterre), Placca (Soligorsk, Biélorussie), Soumaré (Quevilly Rouen, France), Shankland (Heart of Midlothian, Ecosse), Eleke (Kashima Antlers, Japon), Lejoly (RFC Liège).