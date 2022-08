Lionel Messi absent de la liste du Ballon d'Or, deux Belges nominés !

C'est un petit tremblement de terre en ce vendredi soir au moment d'annoncer la liste pour le Ballon d'Or : Lionel Messi, dernier vainqueur et septuple lauréat de la récompense, est absent !

Au fur et à mesure que les noms pour le prochain Ballon d'Or étaient dévoilés, il n'y avait toujours aucune trace de Lionel Messi (35 ans). Au final, l'Argentin n'aura pas l'occasion de soulever son 8e Ballon d'Or. Auteur d'une saison très mitigée au PSG, il est en effet absent de la liste. Une première depuis...2005. Le lauréat de la précédente édition n'est pas le seul Parisien à être déçu ce soir, puisque Neymar n'est lui non plus pas nominé. Quintuple lauréat, Cristiano Ronaldo est bien nominé, et pour la 18e fois d'affilée.

Du côté des Belges, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne figurent dans la liste des 30. Romelu Lukaku, 12e l'année dernière et auteur d'une saison très compliquée à Chelsea, est lui aussi aux abonnés absents.

Voici la liste complète des nominés :

Thibaut Courtois Rafael Leao Christopher Nunku Mohamed Salah Joshua Kimmich Trent Alexander-Arnold Robert Lewandowski Bernardo Silva Vinicius Junior Luis Diaz Riyad Mahrez Casemiro Heung-Min Son Fabinho Karim Benzema Mike Maignan Harry Kane Darwin Nunez Phil Foden Sadio Mané Sébastien Haller Luka Modric Antonio Rüdiger Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Dusan Vlahovic Virgil van Dijk Joao Cancelo Kylian Mbappé Erling Haaland