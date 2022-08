Cyril Ngonge buteur mais étrillé à l'Ajax Amsterdam

Notre compatriote a rétabli l'égalité en début de partie, mais n'a rien pu faire contre la force offensive des Ajacides.

Quelle après-midi contrastée pour Cyril Ngonge. Notre compatriote a rétabli l'égalité sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, mais a subi une véritable déculottée à laquelle il ne pouvait rien (6-1). Alors que Bergwijn a ouvert le score après quatre petites minutes, l'ailier droit de 22 ans formé au Club de Bruges a remis les deux équipes à égalités cinq minutes plus tard.

Malheureusement, il n'a rien pu faire face à la force offensive des Amstellodamois et a vu son gardien de but se retourner six fois. Auteur d'un but et d'une passe décisive face à Volendam la semaine dernière en ouverture du championnat, Cyril Ngonge remet le couvert et confirme qu'il sera un joueur à surveiller cette saison.