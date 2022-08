Ferdinand craque: "On se prostitue pour essayer d'avoir De Jong"

L'ancien joueur de Manchester United a craqué après la nouvelle défaite des Red Devils.

Balayé par Brentford (4-0), samedi, Manchester United pointe à la dernière place de Premier League. Une situation catastrophique qui a obligé l'ancien joueur du club, Rio Ferdinand, à pousser un incroyable coup de gueule, notamment sur la question du recrutement du milieu du FC Barcelone, Frenkie de Jong (25 ans, 1 apparition en Liga cette saison).

"Nous nous prostituons presque pour recruter De Jong. Pendant trois mois, on l’a presque supplié 'Viens avec nous s’il te plaît, regarde-nous s’il te plaît'. Il a regardé le club et a dit 'ce n’est pas pour moi'. Et nous sommes toujours là 's’il te plaît, donne-nous une chance'. Pensez-vous que Klopp, Guardiola, Ferguson ou Mourinho insisteraient autant ? Ils ne feraient pas ça", a pesté l'Anglais sur YouTube.

Un sacré taquet pour Erik ten Hag.