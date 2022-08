Guardiola prend la défense de Haaland: "C'est un rôle ingrat"

Le Norvégien est critiqué après sa performance de ce samedi.

Double buteur à West Ham (0-2) pour ses débuts en Premier League, Erling Håland (22 ans, 3 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) est resté muet lors du large succès de Manchester City contre Bournemouth (4-0), samedi. Pour le manager du club anglais, Pep Guardiola, l'attaquant norvégien a un rôle ingrat.

"Erling Håland a le job le plus difficile au monde. Lorsque vous êtes attaquant et que vous affrontez des blocs défensifs comme celui de Bournemouth, c'est difficile. Ils ont trois défenseurs centraux, deux joueurs devant les défenseurs centraux et vous êtes au milieu. Comment résister dans un tel contexte ? C'est très compliqué, on le sait et on se retrouvera souvent dans ce type de situations", a souligné l'entraîneur catalan face à la presse.

"C'est juste une question de temps pour qu'on trouve le bon moment, le bon tempo. On fera le bon geste. Avec la qualité des joueurs que nous avons derrière pour l'assister, on le trouvera. Je n'ai pas de doutes. L'important est d'être patient contre ces équipes car le bon moment finira par venir", a rajouté Guardiola.