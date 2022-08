Manchester City poursuivit par la Fédération anglaise après les célébrations du titre

Le terrain de l'Etihad Stadium avait été complètement envahi et de nombreux débordements avaient été à déplorer.

Comme l'annonce l'agence de presse Belga, la Fédération anglaise de football (FA) a ouvert des poursuites contre Manchester City suite aux débordements lors du match de clôture de la saison passée.

Menés 0-2 face à Aston Villa, les coéquipiers d'un Kevin de Bruyne en état de grâce avaient renversé la situation et s'étaient finalement imposés 3-2. Une victoire leur permettant de remporter in extremis le titre de Premier League. Dès le coup de sifflet final, les fans de City avaient envahi le terrain, agressant notamment le gardien de Villa Robin Olsen et cassant la barre d'un but suite à la pression créée par les personnes s'y accrochant.

"Manchester City est accusé de ne pas avoir veillé à ce que tous les spectateurs se comportent de manière ordonnée et non-violente en envahissant le terrain après le coup de sifflet final", a communiqué la FA, ajoutant que le club avait jusqu'au 25 août pour formuler des conclusions en réponse aux charges présentées.