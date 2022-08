Galtier calme le jeu entre Mbappé et Neymar: "On s'est vu dès le lendemain matin, il n'y a pas de malaise"

L'attitude de Mbappé lors du match face à Montpellier, puis l'histoire des "like" de Neymar sur les réseaux ont beaucoup fait parler.

Samedi dernier, les attaquants du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (23 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) et Neymar (30 ans, 2 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ont affiché quelques tensions pour tirer le second penalty face à Montpellier (5-2) en Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a été très clair sur cette histoire.

"Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est évidemment rapidement vu, le lendemain, pour aplanir tout cela et se dire ce que l'on avait à se dire entre nous. Il n'y a donc aucun malaise. Je vous le confirme avec beaucoup de sincérité, on a eu une semaine très agréable dans le travail pour bien préparer le match face à Lille. Cet épiphénomène a disparu très rapidement, dès le lendemain, lors de notre séance de décrassage", a assuré le coach du PSG.