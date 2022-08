José Jeunechamps avant Eupen-Seraing : "Ce qui est certain, c'est que l'on ne va rien lâcher"

Ce vendredi soir (20h45), Eupen reçoit le RFC Seraing en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Lanterne rouge de D1A avec zéro point au compteur, les Métallos espèrent prendre des points ce week-end.

José Jeunechamps pourra compter sur l'ensemble de ses troupes pour le déplacement à Eupen hormis Gérald Kilota, toujours indisponible. "Son ligament du genou gauche a été touché durant le match de préparation contre Saint-Trond, et nous devons continuer de nous en passer", a confié l'entraîneur principal des Métallos en conférence de presse.

Après quatre défaites de suite, Seraing veut mettre fin à cette vilaine série et prendre enfin des points. "Nous devons travailler notre finition et notre remontée de balle devant le but adverse. On manque parfois de mobilité devant, la synchronisation pourrait être bien meilleure. Nous devons également avoir un meilleur timing concernant les centres de nos latéraux. Nos attaquants doivent faire plus d'appels et embêter les défenses adverses. Tout cela prend du temps. Le soutien des supporters est plus qu'important, plus que jamais dans ce contexte. Ce qui est certain, c'est que l'on ne va rien lâcher. On doit lancer notre saison à Eupen", a conclu le T1 des Sérésiens.