Joshua Zirkzee pour ramener le RSC Anderlecht dans la cour des très grands

Si Anderlecht réussit le gros coup Zirkzee, Peter Verbeke aura prouvé que le club reste un nom qui pèse en Europe.

Le RSC Anderlecht semble se rapprocher de l'un des plus gros coups, si pas le plus gros coup depuis l'arrivée de Peter Verbeke au club : Joshua Zirkzee aurait un accord et le Bayern Munich aurait accepté une offre de 10 millions d'euros pour son attaquant néerlandais. On ignore si Anderlecht réalisera ce coup avant même d'être certain de disputer les poules de la Conference League. La logique voudrait que Zirkzee vienne pour jouer l'Europe, d'autant que même la Conference League est synonyme de revenus supplémentaires qui rendraient le deal plus facile à réaliser.

Le plus gros coup de Verbeke ?

Cet été, le RSCA avait un défi à relever : prouver que ce sont bien le nom et le blason du club qui attiraient des joueurs de qualité, et pas seulement la présence de Vincent Kompany au club depuis 2019. On peut supposer que les liens entre Kompany et Manchester City ont participé aux venues de Nmecha, Harwood-Bellis et Sandler, mais la question se posait pour d'autres transferts. Sans le "nom" Kompany et son fameux coup de fil magique, Anderlecht peut-il encore déplacer des montagnes ?

© photonews

La réponse a le mérite d'être claire cet été : c'est un grand oui. Si les paris Angulo et Abdulrazak n'ont pas coûté une fortune, il fallait les épaules solides pour convaincre Sebastiano Esposito et surtout Fabio Silva, grands talents issus de grands championnats, de venir lancer leur carrière en D1 belge. C'est là qu'il faut tirer son chapeau au travail, aussi, de Kompany. Si, sous sa houlette, des jeunes surdoués comme Lukas Nmecha et Sergio Gomez n'avaient pas explosé au Lotto Park, Anderlecht n'aurait pas le même attrait.

Le départ de Gomez décisif sur deux plans

Désormais, c'est clair : une saison réussie au RSCA, même sans titre au bout, même sans Europe, peut mener à un gros transfert. Lukas Nmecha est devenu international allemand. Sergio Gomez va intégrer le groupe A de Manchester City. Joshua Zirkzee le sait. Oui, son amour du blason anderlechtois est probablement réel, mais c'est aussi une solide opportunité pour le Néerlandais de confirmer, de réaliser une saison à 15 ou 20 buts et de lancer sa carrière pour de bon. Ce n'est pas juste financièrement que le transfert sortant de Sergio Gomez rend l'arrivée de Zirkzee possible. C'est aussi pour ce qu'il signifie : le top européen suit le RSCA.

© photonews

Il faut ensuite pouvoir mettre la main à la poche, et oser le faire après les flops complets qu'on été les derniers gros achats anderlechtois (Vlap, Sanneh, Bundu et même, dans une moindre mesure, Zulj ou Olsson). Heureusement, dans ce dossier, le risque est minime : Zirkzee a déjà prouvé ses qualités, et il y a toutes les raisons de penser qu'Anderlecht rentabilisera son investissement. On a vu pari plus risqué. Tous les voyants sont au vert, et après avoir déjà frappé assez fort l'air de rien en débauchant Felice Mazzù, le RSCA reprendrait encore un peu plus sa place de grand club...