Eddy Merckx sur Charles De Ketelaere : "C'est un super transfert pour l'AC Milan"

La légende du cyclisme est fan du nouveau joueur de l'AC Milan.

Une chose est connue depuis longtemps : Eddy Merckx est un grand fan de football. Interrogé par Het Laatste Nieuws, la légende du cyclisme a donné son avis sur le transfert de Charles De Ketelaere vers l'AC Milan.

"Il était la star à Bruges. Par exemple, il est bien plus complet qu'Alexis Saelemaekers. Il a une bonne vision de jeu, et une très bonne technique. Il est altruiste, et semble toujours vouloir faire passer l'équipe avant lui. Je pense qu'il peut confirmer les bonnes impressions en Série A. C'est un super transfert pour l'AC Milan."

De tels propos de la part d'une telle légende, le principal intéressé doit être heureux.