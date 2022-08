Kompany et Burnley perdent une avance de deux buts et coincent à nouveau

Burnley a une nouvelle fois dominé et avait même deux buts d'avance.

Après le nul frustrant face à Hull en semaine, Burnley a de nouveau coincé ce samedi face à Blackpool.

Avec Harwood-Bellis, Cullen et Vitinho alignés d'entrée, les Clarets ont très bien commencé et ont pris deux buts d'avance, via Brownhill (3e) et Tella (11e) - sur un assist d'Harwood-Bellis. Alors que Blackpool avait réduit l'écart à la 21e, Burnley a repris son avance avec un nouveau but de Tella (33e).

On croyait alors les hommes de Kompany partis pour remporter leur deuxième victoire de la saison, mais leur adversaire du soir est revenu dans le match, et a égalisé avec deux buts en...deux minutes (74e et 76e).

Malgré 71 % de possession, Burnley est actuellement à 6 points sur 15 et pointent à la 15e place de Championship.