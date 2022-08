L'entraîneur de l'AC Milan clair avec Charles De Ketelaere : "Ce n'est pas un ailier"

Monté au jeu face à l'Udinese, Charles De Ketelaere espère recevoir prochainement sa première titularisation avec l'AC Milan.

Après une montée prometteuse face à l'Udinese, Charles De Ketelaere attend sa première titularisation. "Nous avons vu des images de ses actions offensives au Club de Bruges. Charles a bien joué là-bas à droite, au milieu et à gauche, mais toujours en commençant comme deuxième attaquant ou comme numéro dix. Pas comme ailier" commente Stefano Pioli en conférence de presse.

Cette indication apporte une réflexion claire : Charles De Ketelaere ne sera pas titularisé comme ailier en Italie. "Je pense que ce ne sera pas possible de le faire commencer sur le côté gauche. C'est à moi de composer la meilleure équipe possible. S'il est effectivement un numéro dix, il y jouera. C'est un garçon intelligent. Il apprend la langue et montre beaucoup d'engagement."