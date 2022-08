🎥 Deniz Undav buteur dès sa première titularisation avec Brighton

Deniz Undav a rejoint la Premier League cet été, après avoir été acheté l'hiver dernier et prêté à l'Union dans la foulée. L'Allemand, meilleur buteur de Jupiler Pro League, cherchait son premier but en match officiel. Le voilà : titulaire en EFL Cup face aux Forest Green Rovers (League One, D3), Undav a ouvert le score pour Brighton & Hove Albion. Les Seagulls se sont imposés 0-3.

38': A brilliant Albion move! ✨ A neat one-two between Deniz and Evan put the German in on goal and he fired home from 12 yards. 🎯



