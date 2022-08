Le FC Barcelone et Manchester City partagent en amical

Les Cityzens ont égalisé en toute fin de partie sur un penalty... discutable.

Cette nuit, le FC Barcelone et Manchester City s'affrontaient lors d'une rencontre caritative, au Camp Nou. Dès la vingtième minute de jeu, l'une des recrues estivales des Cityzens, Julian Alvarez, ouvre le score. Aubameyang ne tarde cependant pas à répondre au jeune Argentin, et égalise moins de dix minutes plus tard.

Peu après l'heure de jeu, c'est au tour de Frenkie De Jong de donner l'avantage aux Catalans, mais c'est au tour du jeune Cole Palmer de répondre dans la foulée (2-2, 70e). À dix minutes du terme, Memphis Depay redonne l'avantage au Barça, mais c'était sans compter sur la toute dernière action de la partie. Erling Haaland trébuche dans le rectangle barcelonais, et l'arbitre lui accorde... un penalty. Dans cette rencontre amicale et caritative ne disposant pas du VAR, Riyad Mahrez se charge de la conversion, sans trembler.

Les deux équipes se quittent donc dos à dos, au terme d'une rencontre sympathique à suivre pour le spectateur neutre.