Anderlecht de retour en Europe : "Un club italien, ce serait bien..."

Ce vendredi en début d'après-midi, Anderlecht saura quels clubs l'accueilleront pour son retour tant attendu en Coupe d'Europe. Et même si ce n'est "que" la Conference League, le RSCA s'en réjouit.

La dernière campagne européenne du RSC Anderlecht datait de la saison 2017-2018. Cinq ans d'absence, impensable pour un club d'un tel standing, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire belge à l'échelle continentale. "Je ne vais pas dire que la qualification était obligatoire...mais elle était vraiment très importante pour tout le club", concède Felice Mazzù jeudi après la victoire aux tirs au but. "Je tiens à remercier le public qui a vraiment porté l'équipe. Et dans le futur, on retiendra cette qualification comme un moment clef pour le groupe. C'est important pour la suite".

Peu importe que ce soit "juste" la Conference League, la petite soeur des compétitions européennes. "L'année passée, les gens regardaient la Conference League un peu de haut. Puis, au fil de la saison, on a vu qu'il y avait de la qualité, de belles affiches avec des clubs comme la Roma, Feyenoord", souligne Hendrik Van Crombrugge. "Cet été, je sens que l'opinion sur la Conference League a changé".

Mazzù croisera les doigts pour la Fiorentina

Placé dans le pot 3, le RSCA peut légitimement espérer un groupe accessible et rêver d'un parcours intéressant. Mais Mazzù préfère-t-il un tirage facile, ou de gros noms tels que West Ham United, Villarreal ou la Fiorentina ? "Ce sera de toute façon difficile. Je n'ai pas de préférence", affirme-t-il, avant de tout de même préciser : "Un club italien, disons que ce serait bien".

Il n'y a qu'une option pour faire plaisir au coach du Sporting : la Fiorentina, seule équipe italienne en Conference League. Versée dans le chapeau 2, la Viola y fait office d'épouvantail par rapport à Cluj, Limassol, Bratislava ou encore Beer-Sheva. Pas sûr que les supporters espèrent la même chose que leur entraîneur !