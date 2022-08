La Gantoise a opté pour une autre stratégie sur le marché des transferts

Contrairement aux fis précédentes, La Gantoise a opté pour une stratégie différente sur le marché des transferts cette saison.

Selon le directeur sportif Michel Louwagie, cette décision a été prise à la demande de l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck. "J'ai lu pendant des années que nous étions une maison de commerce", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "Maintenant, nous avons choisi la qualité plutôt que la quantité. La saison dernière, Vanhaezebrouck pensait avoir trop de joueurs et devait en décevoir trop. La position de départ était donc d'obtenir plus de qualité, afin que ces joueurs puissent jouer plus souvent et soient moins déçus."

Pourtant, le but est d'avoir une valeur ajoutée. "Nous signons toujours des joueurs avec un gros potentiel - comme un certain nombre de jeunes Africains - mais nous les faisons évoluer maintenant Young Gent. De plus, pour éviter d'empiler les joueurs et les jeunes joueurs comme Fofana et Salah qui ne jouent plus, on ne peut pas en faire venir trop non plus."

Il voit également des parallèles avec d'autres équipes. "Ce n'est pas à moi de parler de Genk, mais Trésor, Paintsil, El Khannouss... passent aussi maintenant, alors qu'ils étaient auparavant bloqués par des types comme Ito ou Bongonda", a conclu Louwagie.