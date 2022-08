🎥 Serie A : La Juventus tenue en échec par l'AS Roma, le Torino s'impose à Cremonese

Au lendemain du bouillant Lazio-Inter (3-1), la Juventus n'a pas réussi à prendre le dessus sur l'AS Rome (1-1), ce samedi.

Juventus-AS Roma 1-1

Pas de vainqueur dans l'autre choc de la troisième journée de Serie A. La partie avait pourtant bien démarré avec un coup franc exceptionnel inscrit par Vlahovic (2e), 1-0. Peu avant la demi-heure de jeu, Manuel Locatelli pensait faire le break d'une frappe soudaine mais une main du buteur serbe en amont de l'action obligeait l'arbitre de la rencontre à annuler le but après visionnage (27e). En deuxième période, malgré la domination turinoise, l'AS Roma égalisait via la tête d'Abraham sur un service de... Dybala (69e).

🎯 | La première occasion est déjà la bonne pour Dusan Vlahovic ! 😵 #JuveRoma pic.twitter.com/CGAdrHXBO6 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 27, 2022

🤩 | Le premier assist de Paulo Dybala ramène la Roma à égalité. 💪 #JuveRoma pic.twitter.com/zmIqoUmsez August 27, 2022

Au classement, la Louve, qui a perdu ses premiers points, est 3e, tandis que la Juventus pointe au 6e rang.

Cremonese-Torino 1-2

L'autre club de la ville de Turin s'est imposé par un but d'écart (2-1). Les Granata ont marqué en début de rencontre grâce à Nikola Vlasic (17e). Le deuxième but du Torino a été inscrit par Nemanja Radonjic (65e) tandis que Cremone a réduit l'écart en fin de match par l'intermédiaire de Leonardo Sernicola (80e). C'est la troisième défaite en autant de matchs pour le promu qui reste bon dernier au classement malgré la titularisation de Dessers (ex-Genk) et Okereke (ex-Bruges).