🎥 Le but magnifique de Dante Rigo avec le Beerschot

Une frappe sublime, qui malheureusement n'a pas empĂȘchĂ© la dĂ©faite des Rats.

Ce week-end en Challenger Pro League, le Beerschot recevait le Lierse Kempenzonen. Les Rats ont été remontés alors qu'ils avaient ouvert le score puis repris l'avantage à l'heure de jeu via Dante Rigo.

Le transfuge hivernal en provenance du PSV a magnifiquement ouvert son pied et a envoyé le ballon se loger dans la lucarne du but. Une réalisation sublime, une frappe pure. Son dernier but remontait à près de 4 ans, à l'époque où il jouait avec les jeunes du PSV.

Malgré ce but de leur milieu de terrain, les Anversois ont finalement été remontés et se sont inclinés sur l score de 2-3.