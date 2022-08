Officiel : Anass Zaroury rejoint Burnley

Charleroi perd donc Anass Zaroury (21 ans). L'international U21 belge rejoint Burnley, qui aurait tout de même déboursé 4 millions d'euros pour se l'offrir.

Le départ de l'ailier gauche n'était plus un secret pour personne depuis qu'Edward Still ne l'avait pas sélectionné et qu'il avait annoncé la nouvelle au vestiaire des Zèbres.

Zaroury a signé un contrat de 4 ans avec les Clarets, entraînés par Vincent Kompany. Il s'agit de la 14e recrue de Burnley cet été.

Winger Anass Zaroury becomes the latest Clarets recruit as the Belgium U21 international joins on a four-year deal from Charleroi 📝



