Premier coach limogé de la saison en Premier League

Bournemouth a communiqué officiellement que Scott Parker n'était plus son entraîneur principal. Une décision prise alors que les Cherries affichent 3 points sur 12 en Premier League et sortent d'une humiliation 9-0 face à Liverpool.

L'ancien coach de Fulham quitte donc le club après 55 matchs à sa tête. Il était parvenu à faire remonter Bournemouth en Premier League. Le monde du football peut être si impitoyable...

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.