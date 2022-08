Wout Faes finalement vers la Premier League ? Le défenseur discute avec un club anglais

Cet été, Wout Faes (24 ans) a été concerné plusieurs fois par un départ. Dernièrement, le Diable Rouge (1 sélection) a vu les discussions entre son club du Stade de Reims et le Torino échouer.

L'ancien joueur d'Anderlecht et d'Ostende pourrait néanmoins quitter la Ligue 1 d'ici la fin de ce mercato. Le très bien informé Fabrizio Romano a dévoilé en exclusivité que des discussions existeraient avec Leicester City, qui voit Wesley Fofana intéresser fortement Chelsea - les Blues offrent 85 millions d'euros pour le Français.

Faes serait la principale option des Foxes, mais pas la seule, ajoute Fabrizio Romano.

Excl: Leicester have opened talks with Reims to sign Wout Faes as new centre back to replace Fofana. He's the main option in the list, not the only one. 🚨🔵 #LCFC



Negotiations ongoing - Torino had a bid turned down for Faes few weeks ago. Leicester, on it. pic.twitter.com/rTchb6UT9u