Adnan Januzaj : "Je suis dans la meilleure forme de ma carrière"

Fraîchement arrivé au FC Séville, Adnan Januzaj a livré sa première interview aux médias officiels du club.

Libre depuis le début de l'été et son départ de la Real Sociedad, Adnan Januzaj a retrouvé un employeur : c'est au FC Séville qu'il a posé ses valises et qu'il a signé un contrat de quatre ans. Le joueur de 27 ans se sent bien et est prêt à relever un nouveau défi, et le fait savoir dans une interview accordée aux médias officiels du club sévillan.

"Il y a eu des heures de stress, mais je suis extrêmement heureux d'être ici. Je me suis entrainé dur individuellement durant l'été, sur le terrain ou au gymnase, pour être prêt lorsqu'un club ferait appel à mes services. Je savais que cela arriverait tôt ou tard, et je suis extrêmement heureux d'être ici à Séville, dans un grand club aux incroyables supporters."

Lors de cette interview, le joueur de 27 ans est également revenu sur son début de carrière à Manchester United. "J'ai commencé à jouer en professionnel très tôt, donc tout le monde pense que j'ai déjà passé les 30 ans, mais ce n'est pas le cas. Je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Je suis quelqu'un de très calme et qui a confiance en soi. Cela m'a permis de jouer devant près de 80 000 personnes à 17 ans."

Une interview à retrouver en intégralité ici.