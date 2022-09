Officiel : Everton s'offre un joueur de Manchester United

Particulièrement courtisé sur ce mercato d'été, le milieu de terrain quitte définitivement les Red Devils.

James Garner (21 ans) rejoint Everton en provenance de Manchester United dans le cadre d'une opération estimée à 17,5 millions d'euros. Le milieu de terrain international espoir anglais a signé un contrat de quatre ans jusqu'à fin juin 2026 et devient la huitième signature estivale des Toffees après les arrivées des défenseurs James Tarkowski, Rúben Vinagre et Conor Coady, des milieux de terrain Amadou Onana et Idrissa Gana Gueye et des attaquants Dwight McNeil et Neal Maupay.