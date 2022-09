Joseph Laumann, T1 du SL16 FC : "On ne peut pas être satisfait d'un partage en menant de deux buts"

L'entraîneur maroco-allemand s'est exprimé en conférence de presse après le partage des jeunes Rouches face au Jong Genk.

Hier soir, le SL16 FC a partagé l'enjeu à Sclessin face au Jong Genk, 2-2. Malgré un avantage de deux buts à vingt minutes du terme, les Rouches ne sont pas parvenus à conserver leur avantage. Ils engrangent cependant une unité face au vainqueur du championnat U21 de la saison dernière. En conférence de presse, Joseph Laumann était déçu de la physionomie de la fin de rencontre.

"Quand on mène 2-0 à domicile, on ne peut pas être heureux de prendre un point. On a bien commencé la partie, mais nous avons arrêté de mettre la pression au fur et à mesure que le match avançait. Genk mérite ses deux buts et son point. Je ne suis pas tellement satisfait de ce que j'ai vu. Cette semaine était synonyme de rentrée scolaire, et je me demande si je n'en ai pas demandé de trop à mes joueurs. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas perdu lors des quatre premières rencontres de la saison, ce qui est positif."

Très efficaces lors des reconversions rapides, les jeunes Rouches ont pu profiter du mauvais placement de la défense limbourgeoise pour frapper à deux reprises. "C'est quelque chose qu'on avait travaillé à l'entraînement. On a analysé cette équipe de Genk, et on savait que leur milieu de terrain était désorganisé à la perte du ballon. C'est la seule chose qui a été positive durant 90 minutes. Le reste était inconstant, mais c'est normal pour une équipe de cette moyenne d'âge. Notre saison sera probablement composée de hauts et de bas, comme lors des quatre premiers matchs de la saison et cette rencontre en est la preuve" conclut le T1 du SL16 FC.