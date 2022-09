LaLiga : le Barça domine le FC Séville à l'extérieur

Le FC Barcelone semble trouver la recette. Les Blaugrana ont été l'emporter aisément sur la pelouse du FC Séville.

Le FC Barcelone a répondu au Real Madrid, prenant trois points sur la pelouse du FC Séville et se rapprochant à 2 unités des leaders ce samedi soir. Les Blaugrana ont pu compter sur des buts de Raphinha et Robert Lewandowski pour compter deux buts d'avance à la pause. Lewandowski inscrivait là déjà son 5e but de la saison, en 4 rencontres de Liga.

Le Barça tuera le match à la 50e via Eric Garcia. Côté Séville, Adnan Januzaj, qui a rejoint le club andalou il y a quelques jours, n'était pas encore prêt pour faire ses débuts.