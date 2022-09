Trossard et Brighton enfoncent Leicester !

Leicester est au fond du trou à la dernière place de Premier League.

Dire que Leicester est au fond du trou ne serait absolument pas mentir. Ce dimanche, sur la pelouse de Brighton, les Foxes ont pris l'eau, puis ont sombré. Pourtant, tout avait bien commencé avec l'ouverture du score de Iehanacho (1', 0-1). Mais quelques minutes plus tard, c'est 2-1 pour les coéquipiers de Trossard (titulaire) après un OG de Luke Thomas et un but de Caicedo. Tielemans, à l'assist, permet à Daka d'égaliser avant la pause.

Après le thé, Leicester s'est écroulé. D'abord grâce à un but de Trossard (64', 3-2) avant de voir le Diable Rouge forcer un penalty à la suite d'une faute de Ndidi. Mac Allister ne se fait pas prier pour le 4-2), avant de planter un doublé pour le score final (5-2).

Undav (ex-Union) était titulaire, tout comme Trossard et Tielemans. Castagne était sur le banc et est monté au jeu, Wout Faes n'était pas encore dans la sélection. Au classement, c'est la catastrophe pour Leicester qui est dernier avec un petit point et qui reste sur 5 défaites de suite en championnat. Cela sent la fin pour Rodgers.