Le PSG risquerait un huis-clos pour sa pyrotechnie

Avant le coup d'envoi de la rencontre entre le PSG et la Juventus, les ultras de la Tribune Auteuil ont comme à leur habitude offert un véritable spectacle pyrotechnique. Un show salué par tous...mais pas par l'UEFA, qui lutte contre la pyro depuis des années déjà. Résultat : L'Equipe affirme ce mercredi que le PSG risque gros.

En effet, selon le quotidien français, il n'est pas impossible que le Collectif Ultra Paris et le PSG soient sanctionnés d'une amende et d'un huis-clos partiel (avec sursis ou pas) pour les prochaines rencontres à domicile, face au Maccabi Haïfa et/ou au Benfica. Gageons que cela ne les empêchera pas de recommencer.

Incredible PYROSHOW made by PSG fans in champions league game today 🔥🤝🏻🇫🇷 https://t.co/u3qFqZ02hL 🔗 Best PYRO Shop 🧨 pic.twitter.com/AXwbPpQH8C