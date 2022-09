Officiel : Chelsea tient le remplaçant de Thomas Tuchel

Comme pressenti, Chelsea recrute Graham Potter en tant qu'entraîneur principal. Le tacticien anglais de 47 ans quitte ainsi Brighton and Hove Albion, qu'il entraînait depuis mai 2019. Il aura dirigé 134 matchs à la tête des Seagulls. Il s'agit de sa 4e expérience en tant que T1, lui qui avait officié à Ostersunds pendant 7 années puis à Swansea. Brighton a communiqué qu'une grande partie du staff (Billy Reid, Bjorn Hamberg, Ben Roberts et Kyle Macaulay) quittaient eux aussi le navire.

"Le Chelsea Football Club est ravi d'accueillir Graham Potter en tant que nouvel entraîneur principal. Il nous rejoindra pour un contrat de cinq ans afin d'apporter au club son football progressif et ses méthodes d'entraînement innovantes", a annoncé Chelsea dans son communiqué officiel.

Head coach Graham Potter is leaving the club after deciding to join Chelsea.



Also departing are his assistant Billy Reid, first-team coaches Bjorn Hamberg and Bruno, goalkeeping coach Ben Roberts and assistant head of recruitment Kyle Macaulay.