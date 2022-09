Les compos de Saint-Trond-Standard sont connues : Trois changements dans le onze liégeois

Ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, Saint-Trond reçoit le Standard de Liège.

Bernd Hollerbach décidait d'aligner quasiment la même équipe que celle qui a tenu tête à Genk (0-0) lors du derby limbourgeois. Van Dessel était préféré à Bauer.

STVV : Schmidt, Al-Dakhil, Janssens, Leistner, Hashioca, Van Dessel, Kagawa, Konate, Brüls, Hayashi, Okazaki

Côté liégeois, Ronny Deila surprenait avec son onze et effectuait trois changements par rapport à l'équipe qui s'était imposée contre Ostende. Dussenne, Dewaele et Raskin font leur retour dans le onze à la place de Laifis, Boljevic et Emond.