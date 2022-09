Antoinse Kombouaré s'en prend à ses joueurs

Nantes a été battu dans le derby breton ce dimanche.

Battu par Lorient (2-3) ce dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1, le FC Nantes a du mal à lancer sa saison en championnat. Après ce revers, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré n'a pas épargné ses joueurs.

"Je suis très déçu, je pensais qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score, mais finalement, après cette cuisante défaite, je me dis qu'on a fait illusion une période. La seconde période n'est pas bonne du tout. Quand on prend trois buts à l'extérieur, c'est impossible de gagner. On n'a pas respecté les fondamentaux, on n'a pas été solides, et tous. On n'a pas été capables de tenir, de faire bloc. C'est une défaite logique. On n'a pas fait le match qu'on attendait. On va travailler pour rectifier le tir", a assuré l'ancien coach du Paris Saint-Germain face à la presse.