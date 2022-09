Graham Potter s'excuse auprès de ses ex-supporters pour son départ à Chelsea

Ce dimanche, alors que la Premier League est à l'arrêt suite au décès de la reine Elisabeth II, Graham Potter a tenu à adresser une lettre ouverte à ses désormais anciens supporters. Le nouvel entraîneur de Chelsea a quitté Brighton & Hove Albion, après un excellent début de saison. Il succède à Thomas Tuchel chez les Blues, et les supporters des Seagulls ne sont pas ravis.

"Je ne vais certainement pas vous convaincre tous de me pardonner, mais j'aimerais au moins prendre le temps de vous remercier", lit-on dans ce communiqué, publié par Brighton. "Ces trois années magnifiques auront changé ma vie. J'espère que vous comprendre qu'à ce stade de ma carrière, il s'agissait d'une opportunité à saisir".

An open letter from Graham Potter, written last Thursday.