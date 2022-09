La sélection brugeoise pour Porto comporte encore un absent de marque

Le Club espérait son retour.

Clinton Mata ne jouera pas non plus pour le Club de Bruges à Porto. Le défenseur ne s'est pas encore remis de sa blessure. Noa Lang et Tajon Buchanan ne font pas non plus partie de la sélection.

Le club ne récupère personne à l'infirmerie pour l'instant. Denis Odoi devrait être le remplaçant logique de Mata et a déjà joué à son poste lors des deux derniers matchs. Ruud Vormer est comme prévu à nouveau absent puisqu'il ne fait pas partie de la liste européenne.

Le Club a remporté son premier match de poule contre le Bayer Leverkusen, mercredi. Le FC Porto a eu moins de chance et s'est incliné face à l'Atletico Madrid. Sergio Conceiçao (ex-Standard) est actuellement le T1 des Portugais.