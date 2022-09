L'ex-gantois Samuel Gigot buteur avec Marseille : "Un rêve d'enfant"

Samuel Gigot a rejoint Marseille cet été en provenance du Spartak Moscou. L'ancien défenseur de La Gantoise prend bien ses marques, et a inscrit son premier but.

La défense de l'OM a un goût de Jupiler Pro League, avec Chancel Mbemba et Samuel Gigot ayant débarqué cet été. Ce dernier est titulaire depuis le début de saison, et faisait son retour contre le LOSC après une petite blessure...qui a ressurgi en seconde période. Pas de quoi gâcher la victoire marseillaise, d'autant que Gigot a marqué : "C'est un rêve d'enfant", se réjouit-il au micro de Canal +.

"Le plus important est la victoire mais c'est juste magnifique d'inscrire ce premier but pour Marseille, au Vélodrome, devant ma famille et mes amis", continue Gigot. "On voulait se rattraper du match européen contre Tottenham, qui avait été rageant. Aujourd'hui, nous n'avons rien lâché jusqu'à la dernière minute".