Nationale 1 : Le RFC Liège cartonne Rupel Boom, la RAAL tombe pour la première fois de la saison, Visé chute chez les U23 de l'Antwerp

Plusieurs rencontres de la quatrième journée de Nationale 1 avaient lieu ce dimanche après-midi.

RFC Liège-Rupel Boom 5-0

Les Sang et Marine ont cartonné Rupel Boom et enchaînent une troisième victoire de suite. Le matricule 4 s'est imposé grâce à des réalisations de Lambot (17e), D’Ostilio (30e), Bustin (33e), Perbet (63e) et Mouchamps (87e).

U23 Antwerp-Visé 2-1

Les Anversois ouvraient le score en seconde période via Vermeeren (64e) avant de doubler la mise grâce à un penalty de Shala (76e). Legear sauvait l'honneur en fin de rencontre (89e).

Tirlemont-RAAL La Louvière 1-0

Malmenée en première période, la RAAL encaissait un but avant la mi-temps sur penalty (42e). C'est Claes qui transformait l'envoi. Malgré de bien meilleures intentions en seconde période, les Loups tombaient pour la première fois de la saison.