Stijn Vreven ne comprend pas l'attitude de Carl Hoefkens : "Quelle connerie"

Carl Hoefkens est resté stoïquement calme et n'a pas fêté les nombreux buts brugeois au FC Porto.

Aucune réaction n'est apparue sur le visage de l'entraîneur de Bruges lors des buts contre Porto. "Quelle connerie", a déclaré Stijn Vreven à Het Nieuwsblad. "Combien de temps cela prend-il, pour fêter un but ? Une minute ? Et que se passe-t-il à ce moment-là avec l'adversaire ou dans le stade ? Rien, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui te manque ? Je suis d'accord pour dire qu'après cette minute, il faut immédiatement tourner le bouton et se concentrer à nouveau. Mais cela ne vous empêche pas de mettre les mains en l'air pendant un moment, n'est-ce pas ?"

© photonews

Vreven n'arrive toujours pas à comprendre, mais il a du respect pour la façon dont Hoefkens gère tout cela. "J'ai trouvé très étrange de voir Hoefkens comme ça. Mais de toute façon, le plus important est que chaque coach soit avant tout lui-même. Ses joueurs le connaîtront de cette façon. Et apparemment, ça marche. Parce qu'il a quand même réussi à réaliser un bel exploit", a conclu l'ancien coach du Beerschot et de Lokeren.