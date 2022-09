Succès tranquille de La Gantoise face aux Shamrock Rovers

Les Gantois n'ont pas eu à forcer leur talent pour se défaire des Shamrock Rovers.

Dans un stade tristement peu rempli, La Gantoise se devait de l'emporter face aux Shamrock Rovers pour définitivement lancer sa campagne de Conference League. Malick Fofana (2005) est titulaire sur le front de l'attaque gantoise, tout comme Hyun-Seok Hong et Jens-Petter Hauge au milieu de terrain. Au classement, les Buffalos ont partagé l'enjeu face à Molde lors de la première journée (0-0) et comptent une unité. Leurs adversaires du jour ont quitté Djugarden sur le même score la semaine dernière.

La Gantoise se montre dangereuse dès premiers instants de la rencontre. Après trois petites minutes, Hugo Cuypers reprend de la tête un corner botté par Kums au premier poteau et trouve la barre transversale. Quelques minutes plus tard, Hong alerte Fofana qui remet subtilement à Hugo Cuypers. L'ancien attaquant du KV Mechelen place au ras du poteau et ouvre le score pour les locaux (1-0, 9e).

Dix minutes plus tard, les Buffalos font d'ores et déjà le break. Sur une courte relance de son gardien, Cleary glisse et offre le ballon à Hugo Cuypers. Le défenseur des Shamrock Rovers parvient à chanceusement bloquer la frappe de l'attaquant gantois d'un tacle... de la tête, mais le cuir parvient à Vadis Odjidja qui arme une magnifique reprise depuis l'extérieur du rectangle (2-0, 18e).

Si les Gantois continueront à avoir la possession du ballon dans la suite de cette première période, les occasions se feront rares, voire inexistantes. Les deux équipes se quittent sur un avantage mérité des locaux, 2-0.

En début de seconde période, les Buffalos continuent de dominer les débats. Ils ne parviennent cependant pas à se créer de nouvelles occasions franches et doivent se montrer attentifs défensivement, à l'image de cette parade de Nardi sur une frappe de loin venue des pieds de Gaffnay (53e).

C'est peu après l'heure de jeu que les Gantois vont définitivement se mettre à l'abri dans cette rencontre. Vadis Odjidja, encore lui, envoie une véritable praline de l'extérieur du pied droit depuis l'entrée de la surface dans la lucarne d'un Mannus impuissant. 3-0, la messe est dite à la Ghelamco (65e). À vingt minutes du terme, Nardi tente de relancer proprement, mais trouve le visage de Godeau, au sol. Gaffnay récupère le ballon et tente de réduire l'écart, mais l'ancien gardien de Lorient s'interpose bien (72e).

Dans cette rencontre où les Buffalos ne se sont pas montrés impressionnants et n'auront pas eu à forcer leur talent, le score n'évoluera plus. La Gantoise s'impose 3-0 et prend la première place du groupe à égalité avec Djugarden, qui s'est imposé 3-2 face à Molde dans le temps additionnel.

La Gantoise : Nardi, Torunarigha (46e Godeau), Ngadeu, Okumu, Hauge, Hong (67e Hjulsager), Kums (77e Fortuna), Castro-Montes, Vadis Odjidja (67e Owusu), Fofana (67e Depoitre), Cuypers