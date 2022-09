Defour est également très impressionné par le Club de Bruges : "Ils suivent l'exemple de l'Ajax et ça paye"

Le Club de Bruges a quelque peu surpris le monde du football en s'imposant si facilement contre Porto. Même si Steven Defour, ex-joueur des Dragons, était lui-même un peu moins surpris. Il a vu la politique de transfert brugeoise payer.

Steven Defour pense que le Club a choisi le bon exemple. " Ils suivent de plus en plus l'exemple de l'Ajax, qui a fait revenir il y a quelques années Dusan Tadic (pour 14 millions d'euros, ndlr) et Daley Blind (pour 16 millions d'euros, ndlr). À l'époque, il s'agissait de frais de transfert invisibles, qui ont fini par porter leurs fruits", a déclaré l'adjoint de Malines à Gazet van Antwerpen.

"Grâce aux succès européens, l'Ajax a pu vendre des gars comme Frenkie de Jong (pour 86 millions d'euros à Barcelone, ndlr), Matthijs de Ligt (pour 85,5 millions d'euros à la Juventus, ndlr) et plus récemment Antony (pour presque 100 millions d'euros à Man United, ndlr) avec un énorme bénéfice. Le club peut et ose obtenir des joueurs de 10 millions d'euros ou plus maintenant aussi, ce qui lui permet de se démarquer encore plus en Ligue des champions."