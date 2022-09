Un Lucas Stassin monstrueux porte RSCA Futures sur ses épaules

Les jeunes Anderlechtois se sont imposés sur la pelouse du Lierse.

Si certains pensaient encore que les jeunes joueurs U23 seraient des oiseaux pour le chat, chaque semaine démontre qu'ils ont tort. Ce vendredi soir, les jeunes Anderlechtois se sont imposés sur la pelouse du Lierse, qui était leader du championnat avant cette journée.

Et un homme a porté les Bruxellois sur ses épaules : Lucas Stassin. Le jeune attaquant de 17 ans a inscrit un triplé (12', 27' et 57'), dont un superbe premier but. En face, les deux buteurs du Lierse sont Van Acker et Leonardo Rocha.

Dans l'autre rencontre du soir en Challenger Pro League, Dender s'est imposé sur la pelouse de Deinze sur le score de 0-2.

Au classement, le Lierse est toujours en tête avec 12 points, avec deux points d'avance sur RSCA Futures.